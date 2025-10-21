Pietrangeli contro Sinner | La Davis è come la mamma non si tocca L’accusa è grave

Il caso Jannik Sinner continua a far discutere dopo la sua decisione di non partecipare alla prossima Coppa Davis, definendo la scelta “difficile ma necessaria”. Tra le voci più critiche c’è quella del mito del tennis italiano Nicola Pietrangeli, che non ha nascosto il suo disappunto per il forfait del numero uno azzurro. “ Sa cosa le dico? La Davis è come la mamma, non si tocca ”, ha dichiarato con amarezza l’ex campione, simbolo storico della competizione. “Una scelta che fa male, pensa solo ai soldi”. Pietrangeli non usa mezzi termini e definisce la decisione del campione altoatesino “non bella”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

