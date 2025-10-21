Pietrangeli contro Sinner | La Davis è come la mamma non si tocca L’accusa è grave
Il caso Jannik Sinner continua a far discutere dopo la sua decisione di non partecipare alla prossima Coppa Davis, definendo la scelta “difficile ma necessaria”. Tra le voci più critiche c’è quella del mito del tennis italiano Nicola Pietrangeli, che non ha nascosto il suo disappunto per il forfait del numero uno azzurro. “ Sa cosa le dico? La Davis è come la mamma, non si tocca ”, ha dichiarato con amarezza l’ex campione, simbolo storico della competizione. “Una scelta che fa male, pensa solo ai soldi”. Pietrangeli non usa mezzi termini e definisce la decisione del campione altoatesino “non bella”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Non si è fatta attendere la dichiarazione di Nicola Pietrangeli dopo aver saputo della rinuncia di Jannik Sinner a giocare in Coppa Davis. Per chiudere la questione, per noi la Nazionale, in qualsiasi sport resta la massima espressione e ambizione che uno sp - facebook.com Vai su Facebook
Pietrangeli bacchetta Sinner: "Schiaffo allo sport italiano. Spero che durante la Davis non vada a ..." - X Vai su X
La rabbia di Pietrangeli contro Sinner: parole dure dopo il no del campione alla Coppa Davis - La decisione di Jannik Sinner di non indossare la maglia azzurra per le Finals di Coppa Davis, che si svolgeranno dal 18 al 23 novembre 2025 nella SuperTennis Arena di Bologna, ha suscitato un acceso ... Come scrive controcopertina.com
Pietrangeli furioso con Sinner per il no alla Davis, accuse pesantissime: Bertolucci da una lezione di stile al suo capitano - Il no di Sinner alla Coppa Davis ha scatenato la reazione durissima di Pietrangeli, che ha attaccato duramente Jannik, difeso invece da Bertolucci ... Segnala sport.virgilio.it
Pietrangeli stronca Sinner: “Spero durante la Coppa Davis non vada a giocare altrove… Troppi soldi” - Il capitano della prima storica ‘insalatiera’ azzura non ha gradito il forfait dell’attuale numero 2 ... Lo riporta fanpage.it