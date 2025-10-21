Pietrangeli attacca Sinner per il no alla Coppa Davis
Duro attacco di Nicola Pietrangeli nei confronti di Jannik Sinner. L’ex campione azzurro, vincitore per due volte del Roland Garros, ha aspramente criticato la decisione dell’altoatesino di non giocare le Finals di Coppa Davis, in programma a novembre a Bologna. «Il suo rifiuto è uno schiaffo a tutto il mondo dello sport », ha spiegato in un’intervista all’Ansa lui che nella competizione ha collezionato ben 164 presenze con 120 vittorie. «Io non capisco quando parla di scelta difficile. Deve giocare a tennis, mica andare in guerra. Quando mi toccano la Davis smanio, perché lo scopo di uno sportivo è indossare la maglia azzurra, ma purtroppo parlo di un’altra epoca». 🔗 Leggi su Lettera43.it
