Pierdavide Carone nel nuovo album feat con Vallesi Britti Attili
Pierdavide Carone annuncia l’uscita del suo nuovo album Carone, con molte collaborazioni e che porterà live a Roma e a Milano. Pierdavide Carone annuncia l’uscita del suo nuovo album Carone, disponibile da venerdì 7 novembre per ZOO DischiADA music Italy. L’album verrà presentato in due appuntamenti live a Milano il 12 novembre e Roma il 28. I biglietti delle due date – organizzate da Kashmir Music – sono già disponibili. Un progetto in due tempi che abbraccia le molte anime della sua scrittura. Da un lato la dimensione più intima, quella in cui la voce si fa confidenza e la parola torna essenziale; dall’altro un respiro collettivo, aperto all’incontro e al dialogo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
Domenica 12 ottobre dalle 21:00 chiuderemo la Sagra dei Sapori Torittesi in bellezza con il concerto di Pierdavide Carone. Cantautore raffinato e autore di successo, Pierdavide ha conquistato il pubblico grazie ad Amici, dove si è classificato terzo vincendo - facebook.com Vai su Facebook
Pierdavide Carone annuncia il nuovo album, in uscita il 7/11 - Pierdavide Carone annuncia l'uscita del suo nuovo album Carone, disponibile dal 7 novembre per ZOO Dischi\ADA music Italy. Segnala ansa.it