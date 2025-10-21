pierdavide carone nel nuovo album feat con vallesi britti attili

Pierdavide Carone annuncia l’uscita del suo nuovo album Carone, con molte collaborazioni e che porterà live a Roma e a Milano. Pierdavide Carone annuncia l’uscita del suo nuovo album Carone, disponibile da venerdì 7 novembre per ZOO DischiADA music Italy. L’album verrà presentato in due appuntamenti live a Milano il 12 novembre e Roma il 28. I biglietti delle due date – organizzate da Kashmir Music – sono già disponibili. Un progetto in due tempi che abbraccia le molte anime della sua scrittura. Da un lato la dimensione più intima, quella in cui la voce si fa confidenza e la parola torna essenziale; dall’altro un respiro collettivo, aperto all’incontro e al dialogo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

