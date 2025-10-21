Piccoli maestri digitali in azione convegno con Ascani

ROMA – Mercoledì 22 ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Premio Neoconnessi – Piccoli maestri digitali in azione – Premiazione delle classi vincitrici del concorso 2024-2025”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

