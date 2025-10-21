Picchiata e trascinata Salvata dai passanti

Hanno litigato in auto in un parcheggio in piena notte, poi lui l’ha picchiata, presa per i capelli e trascinata sull’asfalto. A salvare la ragazza, sono stati alcuni passanti che hanno sentito le sue grida, e fermato una pattuglia della Squadra Volante passata pochi attimi dopo l’aggressione. Domingo Adrian Espin Carranza, ecudoregno residente a Como, il suo venticinquesimo compleanno lo ha trascorso domenica in camera di sicurezza in Questura, arrestato per lesioni volontarie. L’intervento della pattuglia è avvenuto nella notte tra sabato e domenica alle 2.30, in un parcheggio di via Canturina a Muggiò, dove alcune persone hanno richiamato l’attenzione dei poliziotti, indicando una ragazza a terra ferita vicino a un’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Picchiata e trascinata. Salvata dai passanti

