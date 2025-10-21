Picchiata dall'ex fidanzato sul bus a Varese dopo le polemiche il gip impone il braccialetto elettronico

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, dopo l'arresto era stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri di distanza. Il Gip Alessandro Chionna ha disposto, in aggiunta al provvedimento iniziale, anche il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

picchiata dall ex fidanzatoPicchiata dall'ex fidanzato, 19enne salvata dalla polizia a Varese - L’uomo, già denunciato per revenge porn, è stato arrestato e poi rimesso in libertà con divieto di avvicinamento ... Scrive rainews.it

picchiata dall ex fidanzatoLa polemica sul caso della 19enne picchiata dall’ex sul bus: “7 minuti per salvarla, 48 ore per liberarlo” - Una 19enne, perseguitata a picchiata dall'ex di 45 anni, è stata salvata su un autobus da alcuni agenti della polizia di Varese ... Come scrive fanpage.it

picchiata dall ex fidanzatoComo, 21enne picchiata e trascinata per i capelli sull’asfalto: arrestato l’ex fidanzato - Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia della polizia di passaggio. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Picchiata Dall Ex Fidanzato