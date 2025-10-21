Picchiarono un giovane imprenditore rubandogli anche l' auto | arrestati tre rapinatori
I carabinieri del comando provinciale etneo hanno eseguito tre misure cautelari su disposizione del gip del tribunale etneo nei confronti di altrettanti indagati. Sono accusati, in concorso tra loro, dei reati di rapina e lesioni personali per fatti accaduti a Giarre. In particolare, il 24enne. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
