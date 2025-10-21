Piazza Viola pedonale Oggi i commercianti incontrano i residenti | | Un vantaggio per tutti

Questa mattina gli esercenti di Piazza Viola incontreranno i residenti per discutere sulla possibile pedonalizzazione, dopo l’incontro avuto con il sindaco Marco Fioravanti. A coordinare tutto ci sono Daniele Fabiani del Ristorante ‘Vittoria’ e Roberto Pagnoni di ‘Nonna Nina’ che tra l’altro è anche un residente. "Dopo piazza Arringo – ha ammesso lo stesso Fabiani – con i lavori che dovrebbero finire nel 2026, la riqualificazione toccherà anche piazza Viola. All’incontro con in Comune ci siamo presentati tutti uniti con il progetto per trasformare piazza della Viola. Il progetto prevede una piazza chiusa al traffico, interamente pedonalizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

