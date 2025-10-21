Piazza Villagrazia iniziano i lavori di rifacimento dei marciapiedi

“Oggi è una giornata importante per il nostro territorio, partono i lavori di rifacimento dei marciapiedi di piazza Villagrazia”. Lo dichiarano i consiglieri della terza circoscrizione Giuseppe Marcianò e Francesco Siragusa.“Verranno ripristinati e verranno eliminate le parti ammalorate, offrendo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it