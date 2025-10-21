Piano Stellantis | un contentino e tante parole

Laverita.info | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ad Filosa promette ai sindacati 400 assunzioni a Mirafiori che è ai minimi termini. Ancora rinvii su gigafactory e siti in crisi come Cassino. Il manager incolpa l’incertezza delle norme europee. Di Giuseppe (Fdi): premio a Elkann? Cattivo esempio ai giovani. 🔗 Leggi su Laverita.info

