Piano pandemico anche Valesini Report sbugiarda Conte e il Cts

Ilgiornale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante l’ostruzionismo della sinistra, arrivata a mettere in discussione persino l’operato della Guardia di Finanza sulle mascherine farlocche del commissario all’Emergenza Covid Domenico Arcuri, la commissione d’inchiesta sulla pandemia continua a riscrivere tutta la narrazione istituzionale sul Covid. Carte alla mano. Oggi, in audizione si è presentato Giulio Valesini, giornalista di Report e autore di un libro-inchiesta sulla pandemia. Alla domanda del deputato M5s Alfonso Colucci sull’utilizzabilità o meno del Piano pandemico influenzale del 2006, il cronista d’inchiesta cita il passaggio di uno dei tanti documenti in cui si è imbattuto: «Rimane la consapevolezza che molte delle misure prevedibili in una pianificazione pandemica influenzale sarebbero incluse in una più ampia pianificazione per un patogeno X simile a Sars-CoV-2». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

