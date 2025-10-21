Piano Condor ergastolo a Troccoli per tre omicidi

La Terza Corte d’Assise di Roma ha inflitto l’ergastolo a Jorge Néstor Troccoli per gli omicidi di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 1977 nell’ambito del Piano Condor. Il verdetto accoglie la richiesta della procura; l’ex ufficiale, 78 anni, era già detenuto per una precedente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Piano Condor, ergastolo a Troccoli per tre omicidi

Contenuti che potrebbero interessarti

In questi giorni dove Condor e' stata impegnata a largo spettro in azioni commerciali e di marketin su vari fronti come il tram storico a Milano di ATM che sarà in giro per Milano per tutto il weekend e fino a martedi con la possibilità di viaggiarci se prenotate tra Vai su Facebook

Desaparecidos, Jorge Troccoli condannato all'ergastolo a Roma - L'ex comandante della Marina uruguaiana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 197 ... Come scrive tg24.sky.it

Desaparecidos, processo in Corte d'Assise a Roma: Troccoli condannato all’ergastolo - La Terza Corte di Assise di Roma ha condannato all’ergastolo l’ex comandante di Marina dell’Uruguay, Jorge Nestor Troccoli, accusato dell’omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augus ... Scrive msn.com