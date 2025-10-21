Piano Condor ergastolo a Troccoli per tre omicidi

La Terza Corte d’Assise di Roma ha inflitto l’ergastolo a Jorge Néstor Troccoli per gli omicidi di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 1977 nell’ambito del Piano Condor. Il verdetto accoglie la richiesta della procura; l’ex ufficiale, 78 anni, era già detenuto per una precedente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

