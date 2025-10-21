Piange vuole chiedere scusa | il primo giorno in carcere di uno degli ultrà accusati dell’assalto
Rieti, 21 ottobre 2025 – Avrebbe, secondo le accuse, assaltato il pullman dei tifosi di Pistoia dopo la partita di basket di A2 tra la squadra di Rieti, di cui è sostenitore, e quella toscana. Avrebbe deciso insieme agli altri di scagliare pietre contro il bus. Vecchie ruggini? Inimicizie incrociate tra squadre? La polizia sta indagando sul movente che ha portato alla sassaiola e alla morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del torpedone che stava riportando a casa i tifosi toscani dopo la vittoria appunto in terra reatina. L’ultras che si allontana nel buio, poi viene fermato: è lui a dire alla polizia dell’assalto al bus L’assalto avviene intorno all’ora di cena di domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Momenti in TV - Radio. . Palermo non vuole più piangere i suoi figli. Il pensiero di Maria Giovanna Farina Filosofa - facebook.com Vai su Facebook
Piange, vuole chiedere scusa: il primo giorno in carcere di uno degli ultrà accusati dell’assalto - Morte di Raffaele Marianella: le parole dell’avvocato di Kevin Pellecchia, uno dei tre sostenitori reatini fermati per l’omicidio dell’autista che era sul pullman dei tifosi di Pistoia assaltato dai r ... lanazione.it scrive
Agguato al pullman del Pistoia basket, ventenne arrestato piange e chiede scusa - Il suo legale lo ha incontrato in carcere: "È molto provato e dispiaciuto, vorrebbe parlare con i familiari della vittima" ... Come scrive msn.com