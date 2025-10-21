Piange vuole chiedere scusa | il primo giorno in carcere di uno degli ultrà accusati dell’assalto

Rieti, 21 ottobre 2025 – Avrebbe, secondo le accuse, assaltato il pullman dei tifosi di Pistoia dopo la partita di basket di A2 tra la squadra di Rieti, di cui è sostenitore, e quella toscana. Avrebbe deciso insieme agli altri di scagliare pietre contro il bus. Vecchie ruggini? Inimicizie incrociate tra squadre? La polizia sta indagando sul movente che ha portato alla sassaiola e alla morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del torpedone che stava riportando a casa i tifosi toscani dopo la vittoria appunto in terra reatina. L’ultras che si allontana nel buio, poi viene fermato: è lui a dire alla polizia dell’assalto al bus L’assalto avviene intorno all’ora di cena di domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

