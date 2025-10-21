PFP Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti | procedure figure di riferimento e misure previste GUIDA

Si attende nei prossimi giorni la pubblicazione della consueta circolare annuale che regola i Percorsi Formativi Personalizzati degli studenti-atleti. Fino all’a.s. 202728, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato la sperimentazione di una formazione di tipo innovativo destinata agli alunni che praticano attività sportive considerate di alto livello. A tal proposito, è utile riepilogare i punti essenziali per gestire l’adesione a tale progetto. L'articolo PFP Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti: procedure, figure di riferimento e misure previste GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

