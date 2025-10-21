PFP Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti | procedure figure di riferimento e misure previste GUIDA
Si attende nei prossimi giorni la pubblicazione della consueta circolare annuale che regola i Percorsi Formativi Personalizzati degli studenti-atleti. Fino all’a.s. 202728, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato la sperimentazione di una formazione di tipo innovativo destinata agli alunni che praticano attività sportive considerate di alto livello. A tal proposito, è utile riepilogare i punti essenziali per gestire l’adesione a tale progetto. L'articolo PFP Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti: procedure, figure di riferimento e misure previste GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Prof. Antonio Bonacaro, figura centrale nei percorsi formativi degli #Healthcare #Master del Dipartimento di #Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, è stato nominato membro del Comitato Esecutivo di #FINE (Federazione Europea degli Educatori Inf - facebook.com Vai su Facebook
? Attivi percorsi formativi all'#Aia presso la Corte Permanente di Arbitrato (#PCA). @AgenziaGioventu https://eurokomonline.eu/index.php/studiar-e-lavorare-in-europa/44774-attivi-percorsi-formativi-allaia-presso-la-corte-permanente-di-arbitrato-pca-2… - X Vai su X
Welfare: E-R, 13 percorsi formativi per persone svantaggiate - Romagna finanzierà con oltre 2 milioni del Fondo Sociale Europeo (Fse+), 13 percorsi formativi personalizzati per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate. ansa.it scrive
Percorsi formativi personalizzati: la chiave per una formazione aziendale efficace - Negli ultimi anni la formazione continua dei lavoratori ha assunto un ruolo strategico, con una crescente diffusione di piattaforme digitali per l’erogazione di corsi finanziati. Secondo msn.com
Percorsi formativi per l'inclusione socio-lavorativa dei detenuti - Sono stati pubblicati oggi sul BURC gli esiti relativi al l’avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi per l’inclusione socio- regione.campania.it scrive