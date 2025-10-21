Petrolchimico vertice alla Basell Produzione stop fino a dicembre | Accordo per ’salvare’ i lavoratori
Un accordo ‘quadro’ che permetta ai lavoratori di Basell, in questo periodo di forte contrazione del mercato, di non dover sopportare il peso degli ammortizzatori sociali ma che garantisca – attraverso smaltimento ferie e altre attività formative – una continuità all’impiego senza riduzioni di stipendio pur a fronte di un rallentamento sia degli impianti che della parte dedicata alla ricerca. L’intesa è stata raggiunta nell’ambito di un’assemblea che si è svolta l’altro giorno tra lavoratori, rsu e azienda. La decisione dell’azienda è quella di sospendere – da quanto emerge – fino alla fine dell’anno la produzione dei catalizzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quotidiano di Gela. . CAMBIO AL VERTICE ALLA BIORAFFINERIA ENILIVE DI GELA, ALBURNO SUCCEDE A RIZZI - facebook.com Vai su Facebook
Petrolchimico, vertice alla Basell. Produzione, stop fino a dicembre: "Accordo per ’salvare’ i lavoratori" - L’intesa nell’assemblea tra dipendenti, rsu e azienda "Smaltimento ferie e attività formative per garantire continuità all’impiego senza riduzi ... Riporta msn.com
Petrolchimico, il nodo urea rosa: “Yara, senza un piano entro il 2028, si rischia lo stop della produzione” - Ferrara, 4 ottobre 2025 – Far muovere la politica per consentire la produzione dell’urea rosa secondo i crismi e le regole europee: è questo l’appello che arriva dal petrolchimico dove Yara è pronta ... Da ilrestodelcarlino.it