Petrolchimico vertice alla Basell Produzione stop fino a dicembre | Accordo per ’salvare’ i lavoratori

Un accordo ‘quadro’ che permetta ai lavoratori di Basell, in questo periodo di forte contrazione del mercato, di non dover sopportare il peso degli ammortizzatori sociali ma che garantisca – attraverso smaltimento ferie e altre attività formative – una continuità all’impiego senza riduzioni di stipendio pur a fronte di un rallentamento sia degli impianti che della parte dedicata alla ricerca. L’intesa è stata raggiunta nell’ambito di un’assemblea che si è svolta l’altro giorno tra lavoratori, rsu e azienda. La decisione dell’azienda è quella di sospendere – da quanto emerge – fino alla fine dell’anno la produzione dei catalizzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

