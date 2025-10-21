Pestaggio a coppia di anziani Funari deve rispondere del delitto
Giovedì il giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura a carico di Claudio Funari, 43 anni, accusato della violenta aggressione avvenuta a Comunanza il 23 dicembre 2024, nella quale ha perso la vita Renzo Paradisi, mentre la moglie Maria Antonietta Giacomozzi è rimasta gravemente ferita. Il procuratore di Ascoli Umberto Monti ha chiesto il rinvio a giudizio per Funari, difeso dall’avvocato Olindo Dionisi. A costituirsi parte civile sono stati la signora Giacomozzi e le due figlie della coppia, assistite dall’avvocato Mauro Gionni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
