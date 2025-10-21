Pesca abusiva di datteri di mare e procurato disastro ambientale maxi blitz in Puglia | 35 arresti

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maxi-operazione, denominata ‘Sea Jolly’, è in corso nell'area Nord di Bari, per l'esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia Costiera, coordinati dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

pesca abusiva datteri marePesca abusiva di datteri di mare e procurato disastro ambientale - E' in corso nell'area Nord di Bari l'esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia ... Secondo rainews.it

pesca abusiva datteri mareBari, maxi-operazione contro la pesca abusiva di datteri di mare: sequestri e arresti - Secondo quanto emerso, le attività illecite avrebbero provocato un grave danno ambientale, mettendo a rischio l’ecosistema marino locale. Segnala giornaledipuglia.com

pesca abusiva datteri marePesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti - 57 indagati: 25 in carcere, 10 ai domiciliari. Da barlettaviva.it

Cerca Video su questo argomento: Pesca Abusiva Datteri Mare