Pesca abusiva di datteri di mare e procurato disastro ambientale maxi blitz in Puglia | 35 arresti

Una maxi-operazione, denominata ‘Sea Jolly’, è in corso nell'area Nord di Bari, per l'esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia Costiera, coordinati dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

