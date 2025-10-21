Pesca abusiva di datteri di mare e disastro ambientale | operazione della Guardia costiera nel nord Barese
I militari della Guardia costiera, coordinati dalla Procura di Trani, stanno eseguendo dalle prime ore di questa mattina, nell'area del Nord barese, misure cautelari e personali a carico di una presunta organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare. Ai soggetti coinvolti viene. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pesca del polpo abusiva: sequestrate 70 nassehttps://cityne.ws/4cfPn - facebook.com Vai su Facebook
Arborea, sequestrate 70 nasse usate per la pesca abusiva del polpo - X Vai su X
Pesca abusiva di datteri di mare, scatta il blitz a nord di Bari: misure cautelari - Nell'area nord di Bari è in corso l'esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Articoli con argomento: ‘Pesca di datteri’ - Operazione della Guardia Costiera a Nord di Bari contro la pesca abusiva di datteri di mare. Lo riporta trmtv.it
Cesenatico, pesca abusiva in mare: sequestrati oltre mille metri di reti illegali - Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ha proceduto, nella mattinata odierna, alla rimozione e al sequestro di un ingente ... Si legge su corriereromagna.it