Perugia si prepara a Sposi Expo | due giorni dedicati ai futuri sposi
Sta per arrivare a Perugia Sposi Expo, l’evento pensato per chi sta organizzando il proprio matrimonio. L’appuntamento è fissato per sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 presso la Rocca Paolina, dove i futuri sposi potranno incontrare i migliori professionisti del wedding del territorio. Due giornate interamente dedicate al “giorno più bello”, con la possibilità di scoprire idee, tendenze e ispirazioni reali, oltre a partecipare a un aperitivo di benvenuto che accompagnerà la raccolta di consigli e spunti preziosi per l’organizzazione delle nozze. L’evento è ad ingresso gratuito, previa registrazione online, e rappresenta un’opportunità unica per chi desidera confrontarsi direttamente con fornitori selezionati e conoscere tutte le novità del settore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
