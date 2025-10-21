Perugia è il giorno del nuovo allenatore Contatti con Gorgone Fontana resta un’ipotesi

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di riflessioni, oggi invece è il giorno degli incontri. Il Perugia, dopo le dimissioni di Piero Braglia, oggi annuncerà il nuovo allenatore, il tecnico che eredita una situazione disastrosa con una squadra da risollevare al più presto. La società biancorossa nonostante sia, dopo dieci giornate, al suo terzo, non ha allenatori a libro paga, perché sia Cangelosi che Braglia hanno deciso di interrompere i rapporti anticipatamente e senza pretendere nulla. Allora, in teoria, la società di Faroni potrebbe investire sulla panchina, anche vista la situazione. Già, in teoria. Giorgio Gorgone figura tra i candidati principali per prendere il posto di Braglia, il colloquio con la società potrebbe creare qualche divergenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

perugia 232 il giorno del nuovo allenatore contatti con gorgone fontana resta un8217ipotesi

© Sport.quotidiano.net - Perugia, è il giorno del nuovo allenatore. Contatti con Gorgone, Fontana resta un’ipotesi

Contenuti che potrebbero interessarti

perugia 232 giorno nuovoPerugia, &#232; il giorno del nuovo allenatore. Contatti con Gorgone, Fontana resta un’ipotesi - La società vuol mettere sul piatto solo sette mesi di ingaggio: condizione difficile da accettare. Secondo sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Perugia 232 Giorno Nuovo