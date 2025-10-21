Perugia è il giorno del nuovo allenatore Contatti con Gorgone Fontana resta un’ipotesi
Una giornata di riflessioni, oggi invece è il giorno degli incontri. Il Perugia, dopo le dimissioni di Piero Braglia, oggi annuncerà il nuovo allenatore, il tecnico che eredita una situazione disastrosa con una squadra da risollevare al più presto. La società biancorossa nonostante sia, dopo dieci giornate, al suo terzo, non ha allenatori a libro paga, perché sia Cangelosi che Braglia hanno deciso di interrompere i rapporti anticipatamente e senza pretendere nulla. Allora, in teoria, la società di Faroni potrebbe investire sulla panchina, anche vista la situazione. Già, in teoria. Giorgio Gorgone figura tra i candidati principali per prendere il posto di Braglia, il colloquio con la società potrebbe creare qualche divergenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
