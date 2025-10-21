Persone vulnerabili | l’Asp attiva due nuovi ambulatori odontoiatrici per cure e protesi gratuite
Si amplia la rete dei servizi sanitari dell’Asp di Palermo dedicati alle fasce più fragili della popolazione. Sono, già, operativi due nuovi ambulatori odontoiatrici per persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Le strutture offriranno visite gratuite e, quando necessario, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
