Persone vulnerabili | l’Asp attiva due nuovi ambulatori odontoiatrici per cure e protesi gratuite

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si amplia la rete dei servizi sanitari dell’Asp di Palermo dedicati alle fasce più fragili della popolazione. Sono, già, operativi due nuovi ambulatori odontoiatrici per persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Le strutture offriranno visite gratuite e, quando necessario, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Persone Vulnerabili L8217asp Attiva