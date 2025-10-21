Perquisizione alla 167 | non solo 35 chili di hashish anche jammer e pistola
FRANCAVILLA FONTANA - Non c'era solo droga, negli scatoloni prelevati dai carabinieri sabato mattina (18 ottobre 2025), al culmine di una perquisizione in via Pietro Di Castri, alla 167 di Francavilla Fontana. Quell'abitazione è comparsa, in passato, in alcune indagini, incentrate proprio su. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
