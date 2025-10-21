Permessi docenti | la gestione dei 9 giorni per motivi personali

Scuolalink.it | 21 ott 2025

La gestione dei permessi docenti per esigenze private genera spesso dubbi. Molti insegnanti si interrogano sui limiti e sulle procedure corrette. È fondamentale chiarire un punto: la concessione dei nove giorni annui (sei di ferie e tre di permesso) per motivi personali o familiari non è una decisione discrezionale del dirigente scolastico. Si tratta di un diritto contrattuale preciso, tutelato dalla normativa. Questo articolo analizza le regole del CCNL Scuola.Il diritto ai permessi docenti: 9 giorni non discrezionaliUna delle questioni più dibattute nell'ambiente scolastico riguarda la gestione dei permessi per motivi personali o familiari. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

