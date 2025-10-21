Peregrinatio Fidei iniziano un viaggio di fede e comunità nella Chiesa di Sant’Andrea de Lavina
Con gioia e fervore annunciamo l'inizio del ciclo di celebrazioni eucaristiche denominato "Peregrinatio Fidei", che si terrà nella storica Chiesa di Sant’Andrea de Lavina di Salerno. Questa iniziativa, frutto di un’idea dell’insegnante Manuela Manzo, si pone come un’occasione preziosa per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
