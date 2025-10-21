Peregrinatio Fidei iniziano un viaggio di fede e comunità nella Chiesa di Sant’Andrea de Lavina

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con gioia e fervore annunciamo l'inizio del ciclo di celebrazioni eucaristiche denominato "Peregrinatio Fidei", che si terrà nella storica Chiesa di SantAndrea de Lavina di Salerno. Questa iniziativa, frutto di un’idea dell’insegnante Manuela Manzo, si pone come un’occasione preziosa per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Da Loreto a Roma, è iniziata la Peregrinatio Mariae - È partita dalla Basilica di Loreto la Peregrinatio Mariae che il 12 ottobre raggiungerà piazza San Pietro a Roma. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Peregrinatio Fidei Iniziano Viaggio