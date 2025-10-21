Perdersi nella più stretta via di Milano

Cucchi Rieccomi in piazza San Giorgio, dove mi accomodo per una rapida merenda a un tavolino dei "Cioccolati Italiani" osservando i lavori in corso alla chiesa che è proprio lì di fronte. Decido poi di tornare dove si rese orribilmente noto Antonio Boggia, il pluriomicida che fu l’ultimo giustiziato nella nostra città, l’8 aprile 1862. Quel tremendo personaggio aveva uno scantinato, luogo di suoi delitti, nella Stretta Bagnera, oggi via Bagnera, che incrocio da via Nerino, Questa stradina stupisce il visitatore perché è strettissima, proprio la più stretta di Milano. Ricordo che in mie precedenti escursioni in zona, era purtroppo ricoperta sui muri di innumerevoli e orrendi scarabocchi colorati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

