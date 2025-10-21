Perde il controllo dell’auto sull’Aurelia bis | donna in gravi condizioni

21 ott 2025

Incidente nella mattinata di oggi 21 ottobre, intorno alle 9,30, sullAurelia bis al chilometro 1,5. Una vettura, condotta da una donna, è finita fuori strada all’altezza di una curva nei pressi dell’incrocio con strada degli Archi nel territorio di Tarquinia, in direzione Civitavecchia.Secondo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

