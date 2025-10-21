Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo alla rotatoria di via Campanella

Fano (Pesaro e Urbino), martedì 21 ottobre 2025 – Paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza oggi all’ora di pranzo alla rotatoria di via Campanella, di fronte al mercato ortofrutticolo. Erano circa le 13.30 quando una donna di 55 anni, alla guida della propria auto in direzione Pesaro, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo sullo spartitraffico e abbattendo un palo della pubblica illuminazione insieme a un segnale stradale. L’impatto è stato violento, ma la conducente è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo, riportando solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge, insieme al personale del 118 che ha offerto i primi soccorsi: la donna ha comunque rifiutato il trasporto in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo alla rotatoria di via Campanella

News recenti che potrebbero piacerti

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: un ferito Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Il conducente della macchina trasportato all’ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Recoaro Terme, perde controllo dell'auto e precipita da un ponte, morto 50enne. L’incidente è avvenuto lunedì all’alba in via della Resistenza. L’uomo era a bordo da solo. Forse colto da un malore ha perso il controllo del mezzo. - X Vai su X

Perde controllo dell'auto e precipita da un ponte, morto 50enne - Perde il controllo dell'auto, un piccolo Fiorino, e precipita dal ponte della Filanda a Recoaro (Vicenza) e muore. Riporta ansa.it

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: un ferito - Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha improvvisamente perso il controllo della macchina che si è poi capovolta lungo la carreggiata. Scrive lanuovasardegna.it

Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo della luce - Incidente nel pomeriggio del 18 ottobre a Carpaneto, in provincia di Piacenza. Si legge su piacenzasera.it