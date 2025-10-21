Perché vengono tolti i fiori di loto dal laghetto nel Parco

🔊 Ascolta la notizia

Una pianta originaria dell’Asia conosciuta per la sua bellezza sta minacciando la biodiversità della Brianza. Per questo motivo a ottobre il parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha avviato un importante intervento ambientale nei laghetti della Mordina, nei pressi della Cascina Mordina a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

