Perché sulle Content delivery networks Cdn è scontro con l' Agcom per fermare l' equiparazione alle Tlc
In una lettera indirizzata al Governo Meloni, sei associazioni chiedono lo stop alla delibera Agcom che equipara le Content delivery networks (Cdn) alle reti di Tlc: “Per pmi e startup costi più elevati, si rischia il deterioramento della qualità del servizio per i consumatori”. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
SAB 25.10 PANDA REMEMBER OFFICIAL 6 Sabato, 25 Ottobre... non prendere impegni, perchè al Santomato Live Club, tornano quelli di... PandaRemember OfficialEvent n.6 Tutta la Disco 80.90.2000 con 3 Dj's, 3 periodi diversi, 3 generi diversi, che su Vai su Facebook
Content delivery network, Asstel plaude all’Agcom - “Con la delibera 207/25/Cons, AgCom ha concluso in favore dell’assoggettamento ad autorizzazione, secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, delle attività di Content ... Segnala corrierecomunicazioni.it