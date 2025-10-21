Perché sulle Content delivery networks Cdn è scontro con l' Agcom per fermare l' equiparazione alle Tlc

Wired.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una lettera indirizzata al Governo Meloni, sei associazioni chiedono lo stop alla delibera Agcom che equipara le Content delivery networks (Cdn) alle reti di Tlc: “Per pmi e startup costi più elevati, si rischia il deterioramento della qualità del servizio per i consumatori”. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Perché sulle Content delivery networks (Cdn) è scontro con l'Agcom per fermare l'equiparazione alle Tlc

