Perché Sarkozy è in carcere | la condanna e quanto resterà davvero in prigione
L’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è entrato al carcere della Santé a Parigi. Condannato in primo grado per l’utilizzo di fondi illeciti durante la campagna elettorale del 2007, il politico Repubblicano dovrebbe restare in carcere per 5 anni, fino al 2028 (due anni di pena sono sospesi), ma in realtà potrebbe uscire molto prima. I suoi avvocati hanno già fatto richiesta di appello alla sentenza. Il processo dovrebbe tenersi a marzo del prossimo anno. A quel punto però, Sarkozy potrebbe già essere stato scarcerato da mesi. L’ex presidente ha infatti più di 70 anni e questo gli permette di richiedere da subito le misure alternative alla detenzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
