Perché per me stavolta Sinner decidendo di non giocare le Finali di Coppa Davis non è giustificabile

L'ho sempre compreso, non senza difficoltà in qualche momento, ma questa volta Jannik Sinner non ha giustificazione alcuna e penso che pagherà questa sua scelta di non partecipare alla Coppa Davis. La pagherà presso i suoi tifosi e presso l'opinione pubblica, compromettendo sicuramente la sua immagine. Anche perché questo suo rifiuto si aggiunge, peggiorando di molto la situazione, a quello dell'anno scorso fatto addirittura al Presidente della Repubblica, che lo aveva invitato con la squadra al Quirinale: cosa già abbastanza grave in sé ma all'epoca in qualche modo comprensibile, e digeribile pur con qualche maldipancia, nel contesto di una stagione in cui aveva dato moltissimo.

