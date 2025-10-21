Perché non dovremmo più stupirci se il migliore panettone al mondo viene da Taiwan

Gamberorosso.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Panettone World Championship vince la squadra taiwanese. Intanto la pasticceria e la panificazione di tradizione europea e l’arte dei lievitati, fino a pochi anni fa poco frequentate, stanno conquistando l’Asia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Dovremmo Pi249 Stupirci