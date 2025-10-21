Perché Nicolas Sarkozy è finito in carcere?

Parigi, 21 ottobre 2025 – Nicolas Sarkozy è entrato in carcere oggi, in esecuzione della sentenza di condanna a cinque anni per associazione a delinquere emessa lo scorso 25 settembre. È la prima volta che un ex presidente francese finisce in prigione. Ma come si è arrivati a tutto questo? Il 70enne ex capo dell'Eliseo è finito a processo con altri dieci imputati, fra i quali i fedelissimi Claude Guéant e Brice Hortefeux. Sarebbero stati proprio loro due a cercare i fondi dal dittatore libico Muammar Gheddafi per la campagna presidenziale del 2007, effettuando molti viaggi in Libia per incontrare emissari di Gheddafi e ottenere i finanziamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

