Perché Max Verstappen può davvero soffiare il titolo Mondiale F1 2025 a Piastri e Norris
Max Verstappen aveva 104 punti di svantaggio da Oscar Piastri, adesso ne ha 'solo 40. In mezzo c'è Norris. Ma a cinque GP dalla fine del Mondiale l'olandese della Red Bull sembra pronto a continuare la rimonta per il quinto titolo consecutivo in F1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
