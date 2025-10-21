Perché limitare l’educazione sessuale a scuola è una scelta intrisa di oscurantismo
La scuola in questi decenni è profondamente cambiata. Uno di questi cambiamenti è rappresentato dall’allargamento del suo perimetro di azione educativa. Alle vecchie materie se ne sono aggiunte di nuove che hanno spesso preso il nome di “educazione a.”. Per cui, oggi, a scuola abbiamo ore di educazione alla salute, all’educazione alimentare, all’educazione stradale, all’educazione civica e così via, a seconda delle scelte del Consiglio di Istituto. In genere questi percorsi educativi entrano, ma è piuttosto raro che escano. Una nuova entrata è l’educazione finanziaria e invece sta per uscire, per volontà governativa, una delle prime entrate, l’ educazione sessuale, che sarebbe meglio etichettare come educazione all’affettività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
