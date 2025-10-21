Perché le rinunce di Sinner alla Coppa Davis continuano a fare così rumore

A settembre 2023 Jannik Sinner non era ancora né campione Slam né numero uno del mondo. Non aveva ancora nemmeno vinto una Coppa Davis con l’Italia. Da qualsiasi punto di vista la si volesse guardare, aveva raggiunto meno risultati di quanto ci si aspettasse dal suo talento. Allora quando ha rifiutato la convocazione in Davis, per il turno preliminare di Malaga, era un bersaglio più facile da colpire. In quel momento Sinner dall’Italia sembrava aver preso più di quanto avesse restituito - in un’ottica perversa secondo cui un tennista debba effettivamente qualcosa al Paese in cui è nato. In più Sinner aveva qualcosa di ambiguo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Perché le rinunce di Sinner alla Coppa Davis continuano a fare così rumore

