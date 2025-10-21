Perché Kim Kardashian ha lanciato il perizoma con i peli pubici finti già sold out!

Appena messi online sono andati subito a ruba: sono i perizoma con peli pubici finti che la Skim, l’azienda di Kim Kardashian, ha messo in commercio. Naturalmente il prodotto ha destato grande scalpore: un po’ kitsch, un po’ retrò (tanto che nei saggi anni ’70 dei Settebelli di Stampa Alternativa erano contenute frasi del tipo “tanto i peli sono erotici”), di sicuro impatto visivo ed emotivo, questo intimo pare sia piaciuto molto. Ma perché Kim Kardashian avrà fatto questa scelta (che peraltro si è rivelata vincente)? I perizoma con peli finti di Kim Kardashian. Forse per capire meglio, vale la pena analizzare cosa siano questi perizoma con peli finti targati Skim, chiamati Faux Hair Micro String Thong. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

