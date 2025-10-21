Perché Kim Kardashian aveva una maschera nuda a un gala

Newsner.it

Tutto ciò che Kim Kardashian tocca attira l’attenzione, ma la sua ultima apparizione ha lasciato sbalorditi sia i fan che i critici. Secondo molti, questa volta ha davvero superato se stessa ed è impossibile non guardarla. Una maschera simile a un calzino. Kim Kardashian, 44 anni, è da tempo una presenza fissa sul red carpet, dove attira l’attenzione con abiti audaci che sfumano il confine tra moda e spettacolo. Da abiti che esaltano le curve a completi all’avanguardia, la star dei reality e imprenditrice ha fatto della sua firma il superamento dei confini dello stile, suscitando conversazioni mentre lo fa. 🔗 Leggi su Newsner.it

