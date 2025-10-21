Perché il progetto civico di Salis sa di film già visto Parla Parisi
Trecento amministratori attorno a Silvia Salis, il “Progetto Civico” e l’eterna promessa di un nuovo centro. Arturo Parisi, docente titolare della cattedra di Sociologia politica all’Università di Bologna e per quasi trent’anni alla guida dell’Istituto Cattaneo guarda all’iniziativa con il disincanto di chi ha già visto questo film: “Una versione stanca dei vecchi fronti popolari”. Per l’ex ministro dell’Ulivo, senza un progetto riformatore condiviso ogni alleanza “contro” è destinata a logorarsi prima ancora di nascere. Trecento amministratori radunati attorno al Progetto Civico che porta il volto di Silvia Salis. 🔗 Leggi su Formiche.net
