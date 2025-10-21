Perché il Marocco sta diventando una delle nazionali di calcio più forti al mondo e non per caso

Il Marocco sta diventando una delle nazionali più forti al mondo e ha confermato tutto questo già con la vittoria degli ultimi Mondiali U20. Dietro c'è un grosso lavoro da parte della Federazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da quando il Marocco ha vinto il Mondiale Under 20 battendo l’Argentina in finale, sono diventati virali i video del giocatore che ha vinto l’MVP del torneo: Otmahe Maamma. Questo perché, a detta di molti, somiglia in modo assurdo al modo di muoversi in cam - facebook.com Vai su Facebook

Nonostante la crescita, in Marocco si protesta lo stesso: perché viene contestato il modello economico, che ha lasciato fuori grossi pezzi della popolazione - X Vai su X

Marocco, manifestazioni della Gen Z per sanità e scuola: 2 morti in scontri - La tragedia si è consumata al quinto giorno consecutivo di guerriglia urbana, nata inizialmente come protesta ... Da tg24.sky.it