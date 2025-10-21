Perché il gol di Dumfries in Union SG-Inter è regolare nonostante il tocco di mano di Bisseck

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola di Union SG-Inter: il gol di Dumfries è regolare. Il tocco di mano di Bisseck non comporta l'annullamento secondo il regolamento UEFA sui falli di mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

perch233 gol dumfries unionPerché il gol di Dumfries in Union SG-Inter è regolare nonostante il tocco di mano di Bisseck - Il tocco di mano di Bisseck non comporta l'annullamento secondo il regolamento UEFA sui falli ... Riporta fanpage.it

Union SG-Inter 0-2, risultato LIVE della partita di Champions League - L' Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2- Si legge su sport.sky.it

perch233 gol dumfries unionUnion SG-Inter, moviola: gol di Dumfries dopo la mano di Bisseck. Doveva essere annullato? Lautaro messo giù da Leysen: tutti gli episodi - Ecco tutti gli episodi più controversi della sfida del Lotto Park di Anderlecht. Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Gol Dumfries Union