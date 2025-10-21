All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'abbigliamento maschile è molto cambiato negli ultimi tempi e i pantaloni a gamba larga, in questo scenario, sono uno tra gli esempi più calzanti. Dopo il dominio incontrastato dei pantaloni skinny durante i primi Duemila, le cose sono gradualmente cambiate anche grazie all'approccio più inclusivo che caratterizza la moda contemporanea che non detta più regole unilaterali, ma affianca proposte di diverso tipo per accontentare diversi tipi di consumatori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché i pantaloni a gamba larga sono la vera innovazione del guardaroba maschile