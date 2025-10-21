Perché i pantaloni a gamba larga sono la vera innovazione del guardaroba maschile
L'abbigliamento maschile è molto cambiato negli ultimi tempi e i pantaloni a gamba larga, in questo scenario, sono uno tra gli esempi più calzanti. Dopo il dominio incontrastato dei pantaloni skinny durante i primi Duemila, le cose sono gradualmente cambiate anche grazie all'approccio più inclusivo che caratterizza la moda contemporanea che non detta più regole unilaterali, ma affianca proposte di diverso tipo per accontentare diversi tipi di consumatori.
