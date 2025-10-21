Perché Donald Trump sta demolendo un’ala della Casa bianca | Non posso ospitare così re regine e presidenti
L’amministrazione del presidente Usa Donald Trump ha dato il via al progetto di ammodernamento di un’ala della Casa bianca. Ecco tutti i dettagli. La Casa bianca ha iniziato a demolire parte dell’ala est per costruire la sala da ballo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole aggiungere all’edificio. Le immagini mostrano i macchinari edili che distruggono la facciata. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il tycoon vuole realizzare una sala da ballo di 8.400 metri quadrati perché ritiene la sala est, la più grande della Casa bianca con una capienza di circa 200 persone, troppo piccola. 🔗 Leggi su Notizie.com
