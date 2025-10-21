Dopo aver droppato il titolo TNA a Bound For Glory in favore di Mike Santana, Trick Williams è a un solo “job contro Ricky Saints” di distanza dal debuttare nel MR. E’ vero che non si può dare per scontata una promozione, in particolare quest’anno dove sono state poche specialmente nel reparto maschile. Inoltre più volte si ha avuto la sensazione di un arrivederci che si è rivelata una falsa partenza(con Ethan Page conto almeno 3 occasioni), ma in virtù del fatto che Williams ha chiuso e richiuso il suo arco narrativo a NXT, chiudendolo anche in un’altra federazione, si può ritenere molto probabile il call up imminente dopo Halloween Havoc. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Perché amo NXT: la storia di Trick Williams