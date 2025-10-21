Per te recensione RoFF 20 | Edoardo Leo in una storia che non è l’ennesimo film sull’Alzheimer

La nostra recensione di Per te, il nuovo film di Alessandro Aronadio ispirato ad una storia vera con protagonisti Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e il giovane Javier Francesco Leoni: una dolce commedia sull’Alzheimer. Per te racconta la storia di Paolo ( Edoardo Leo ), il quale un giorno scopre di soffrire di una forma precoce di Alzheimer. Di fronte all’incedere della malattia e all’inesorabile passare del tempo, tenta di creare momenti indimenticabili con la moglie Michela ( Teresa Saponangelo ) e il figlio Mattia ( Javier Francesco Leoni ). Ispirato a una storia vera, il film di Alessandro Aronadio affronta con delicatezza e ironia un tema drammatico, evitando i toni pietistici, scegliendo la via della commedia e omaggiando il cinema degli anni Venti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

