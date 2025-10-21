Per Conte la sconfitta di Eindhoven ha svelato il vero problema del Napoli | Troppi giocatori nuovi

Fanpage.it

Antonio Conte deluso e amareggiato dopo il terrificante KO a Eindhoven spiega il principale motivo dell'involuzione del suo Napoli: "Abbiamo preso forse troppi giocatori nuovi, nove teste da inserire sono tante. e l'avevo previsto. Dovremo cercare di lavorare e tanto per ritrovare l'alchimia del passato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

