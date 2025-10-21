Per chiome corte lunghe e medie Quali amate di più?

“La vita comincia a 40 anni. Fino ad allora si sta solo facendo ricerca”. Sono le parole di Carl Jung, filosofo, psicanalista, antropologo e psichiatra svizzero. E noi, non possiamo essere più d’accordo. Anche dal punto di vista estetico. Quanta ricerca e sperimentazione stilistica fatta a 20 e anche a 30 anni, si condensa poi in una nuova consapevolezza di sé e della propria immagine raggiunti i 40 anni! Così il taglio capelli per chi ha 40 anni sembra il perfetto esito finale di grandi prove generali. Strutturati, scalati, stratificati, con frangia e senza e con onde e senza, i tagli per le quarantenni dimostrano altrettanta personalità. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Per chiome corte, lunghe e medie. Quali amate di più?

Altre letture consigliate

Lo sapevi che Bellezza In Corte ha uno spazio interamente dedicato ai capelli? Le nostre professioniste Katia e Michelle si prenderanno cura delle vostre chiome in base alle vostre esigenze ? Seguici e contattaci su @bellezza_in_corte_hair per maggiori Vai su Facebook

Nuove chiome corte e non solo: look da copiare nell'inverno 2018 - Quando arriva una nuova stagione è buona regola cambiare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. it.blastingnews.com scrive

Cosa sono e a cosa servono le ripetute per il runner. Corte, medie e lunghe: tutti i perchè - Coach Paci, ci spiega cosa sono le ripetute classiche e perché sono così importanti per i mezzofondisti? Da tuttosport.com