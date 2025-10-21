Pensioni più alte in Manovra 20 euro in più al mese ma solo per gli over 70

Nella Manovra 2026, tante conferme, diversi arrivederci e alcuni addii. In particolare, nel capitolo delle pensioni vediamo prorogati di un altro anno sia l’Ape sociale che il bonus Maroni, mentre spariscono Opzione Donna e Quota 103. Il testo non è ancora definitivo, ma queste opzioni non sembrano destinate a tornare in discussione. Da mesi infatti si ragiona su quali strumenti abbandonare perché p oco utilizzati e su quali invece concentrarsi. Per esempio, vengono aumentate le pensioni sociali, ma non per tutti. E fuori dalla Manovra ci sono gli aumenti automatici dovuti all’adeguamento all’inflazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni più alte in Manovra, 20 euro in più al mese ma solo per gli over 70

