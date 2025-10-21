Pensioni minime nel 2025 l’aumento è di 4 euro

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aumento delle pensioni minime nel 2025 sarà di appena 3 euro e 74 centesimi al mese. Non i 20 annunciati dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dopo l’approvazione della manovra. Il motivo è doppio: da un lato l’inflazione, stimata intorno all’1,5%, dall’altro la mini-maggiorazione prevista dalla scorsa legge di bilancio, pari all’1,3%. Così l’assegno minimo passerà da 616,67 a 620,41 euro. Poco più di tre euro. Va un po’ meglio invece per le pensioni sociali maggiorate, destinate agli over 70 con redditi bassi. Qui l’aumento reale sarà di 12 euro al mese. Sulla carta il rialzo è di 20 euro, ma otto erano già previsti dalle norme in vigore. 🔗 Leggi su Open.online

