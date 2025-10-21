Pensioni affitti brevi e accise | tutti pazzi per la manovrina

Aumenti sulle minime solo per gli over 70, i sindacati evocano la Fornero L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Pensioni, affitti brevi e accise: tutti pazzi per la manovrina

Altre letture consigliate

Manovra 2026, la bozza del governo: Irpef, pensioni, rottamazione e affitti brevi, tutte le novità punto per punto https://f.mtr.cool/qvasrzvvpy #manovra2026 #economymag Vai su Facebook

Manovra, sale l’aliquota sugli affitti brevi, pensione più lontana, meno tasse sui festivi: chi ci guadagna e chi ci perde | Il testo in pdf trib.al/yarfi0O - X Vai su X

Manovra, sale l’aliquota sugli affitti brevi, la pensione è più lontana, meno tasse su straordinari e festivi: chi ci guadagna e chi ci perde - Novità sulla previdenza: niente proroga di quota 103, salta il rinnovo di Opzione donna. Scrive corriere.it

Manovra 2026, tutte le novità su tasse, pensioni, affitti brevi e congedi familiari - Tassazione agevolata al 15% su straordinari e festivi, aliquota al 5% per gli aumenti salariali nel 2026 per i redditi fino a 28mila euro. Si legge su msn.com

Dalla cedolare sugli affitti brevi al 26% alle accise sul diesel fino all'età pensionale, le misure della manovra che fanno discutere - Consumatori, automobilisti, proprietari di casa in agitazione per i provvedimenti annunciati dal governo ma che ancora devono passare dal vaglio del Parlamento ... lasicilia.it scrive